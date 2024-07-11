مزادات العالمية| دار بونهامز تبيع تونيك من العصور الوسطى بـ57,550 جنيه إسترليني

يحرص موقع "البوابة نيوز" على نشر حركة المزادات العالمية، والذى يضم الأعمال الفنية، لقرائه ومتابعيه؛ حيث طرحت دار بونهامز، للمزادات العالمية، مزاد يضم الآثار المصرية، تحت عنوان "انتيكات"، ومن بين الأعمال الفنية التي عرضت للبيع تونيك كتان مصري، المصمم من كتان المصرى والذى يقدر ثمنه بـ 57,550 جنيهًا إسترلينيًا.

مواصفات التونيك المصرى

ويعود التونيك إلى المملكة القديمة خلال الأسرة السادسة إلى الحادية عشرة، في الفترة ما بين 2300-1976 قبل الميلاد، التونيك يبلغ ارتفاعه 124 سم وعرضه 52 سم.

بيع اللوحات الفنية المصرية

وسبق وقدمت دار بونهامز، مزادا لبيع اللوحات الفنية المصرية والتي منها لوحة للفنانة التشكيلية الرائدة تحية حليم بعنوان "لندن .. شارع نيوبوند" وتم بيع اللوحة بـ 7.680 جنيه استرلينى، ولدت تحية حليم فى عام 1919، وبدأت مرحلة التعليم الابتدائى بداخل القصر الملكى فى القاهرة، حيث والدها كبير ياوران الملك فؤاد، ودرست تحية حليم فن الرسم تحت أيدى العديد من الفنانين الكبار من بينهم الفنان اللبنانى يوسف الطرابلسى والفنان اليونانى جيروم، ثم الفنان المصرى حامد عبد الله فى مرسمه عام 1943.