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الخميس 11 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حبس شاب قتل شقيقه وزوجة أبيه في المنيا

الشرطة
الشرطة
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أمر المستشار احمد سيد رئيس نيابة بني مزار  بحبس شاب  قتل شقيقه وزوجة أبيه بسبب  خلافات أسرية  بينهما بقرية البهنسا التابعة لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

وكان اللواء محمد ضبش، مدير أمن المنيا قد تلقي إخطارًا من اللواء اشرف عبد المالك، مساعد مدير أمن المنيا للشمال، بورود بلاغ لمأمور مركز بني مزار بمقتل ربة منزل ونجل زوجها على يد شقيقه.

على الفور شكل اللواء حاتم ربيع، مدير مباحث المديرية، فريق بحث جنائي بإشراف العميد حمدي رفعت، رئيس مباحث المديرية وقيادة الرائد احمد سامي رئيس مباحث مركز بني مزار. 

وبالانتقال تبين قيام "محمود ح ا" 30 سنة بقتل شقيقه “أحمد” 19 سنة، وزوجة أبيه "ثناء ز" 40 سنة، ربة منزل بسبب خلافات أسرية بينهما.

تم ضبط المتهم وبمواجهته بتحريات المباحث أقر بصحتها، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وبالعرض علي النيابة العامة أمر المستشار احمد سيد رئيس نيابة بني مزار بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثتين لمعرفة ملابسات وظروف الحادث والتصريح بدفنهما بعد التشريح.

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