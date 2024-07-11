الزمالك يبحث عن الثلاث نقاط أمام طلائع الجيش

يصطدم فريق الزمالك فى تمام التاسعة من مساء اليوم، بنظيره طلائع الجيش، وذلك على ملعب "الكلية الحربية"، ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة 16 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "نايل".

ويحتل الزمالك المركز السابع برصيد 41 نقطة، بعد الفوز فى 12 جولة والتعادل فى 5 والهزيمة فى 7 مباريات، وأحرز 38 هدفا، وزارت الكرة شباكه بـ25 هدفا، وسوف يتم خصم ثلاث نقاط فى نهاية الموسم بعد انسحابه من مباراة الأهلى.

بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الـ11 برصيد 35 نقطة، حصدها من 29 جولة، حقق الفوز فى 8 جولات، وتعادل في 11 مباراة، وهٌزم فى 10، وسجل 32 هدفا، وزارت الكرة شباكه بـ32 هدفا.

وتلقى الزمالك ضربة موجعة بإصابة التونسي سيف الدين الجزيري، أثناء مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق أمس الأربعاء.

حيث تعرض الجزيري للإصابة بشد في العضلة الأمامية، أثناء مشاركته في المران الأخير قبل الدخول في معسكر مغلق.

ويسعى الزمالك لحصد الثلاث نقاط، من أجل تعديل أوضاعه فى ترتيب جدول المسابقة.