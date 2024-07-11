بدائل الثانوية العامة.. تعرف على المطلوب للالتحاق بمدارس غبور للسيارات

مع اقتراب موعد التقديم للمدارس الثانوية ونهاية فترة الإعدادية يبحث الكثير من الطلاب عن مدارس بديلة للمدارس الثانوية وتختلف الأسباب من طالب لآخر فالبعض لديه رغبة في التخصص مبكرا لتعلم مجال معين في عشرات المدارس التي أصبحت متاحة في مصر بديلة للثانوية العامة من بينها "مدارس غبور للسيارات"، وهي ضمن قائمة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتهتم بتأهيل الطالب لسوق العمل من خلال ثقل مهاراته، فضلاً عن كونها تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتبرز "البوابة نيوز" كل المطلوب من شروط وأوراق للالتحاق بهذه المدرسة لعام 2024-2025 بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني تنسيق المدرسة بشكل رسمي ومميزات المدرسة.

شروط القبول بمدارس غبور للسيارات:

*أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

*يجتاز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الشريك الصناعي.

*أعلنت وزارة التربية والتعليم، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، الأحكام و الشروط الخاصة بالتقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، أنه لا يتم تحصيل أي مبالغ مالية أخرى لأي جهة تحت أي مسمى خلال جميع إجراءات عملية التقديم باستثناء المصروفات الدراسية الحكومية وجميع المصروفات والمبالغ المدفوعة غير مستردة والتقديم متاح فقط من خلال المنصة الإلكترونية ولا يوجد أي منافذ أو مندوبين أو شركاء آخرون للتقديم، والوزارة غير مسؤولة عن أي طلب تقديم يتم خارج المنصة الإلكترونية.

-مميزات مدارس غبور للسيارات:

*الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية

*تشمل مميزات مدارس غبور للسيارات في اعتمادها من قبل الغرفة الألمانية.

*تشمل تخصصات مدارس غبور للسيارات صيانة السيارات "مركبات خفيف".

*إصلاح هياكل السيارات.

*دهان هياكل السيارات.

*صيانة سيارات النقل والحافلات.

*التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمؤسسة غبور ومراكز توكيل معتمدة شريكة لمؤسسة غبور.

*فرص تعيين الطلاب المتميزين بمراكز وشركات الشريك الصناعي بعد التخرج.

*مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

*توفير الزي المدرسي.

*توفير بدل انتقال للطلاب لمكان التدريب.

* تدريس اللغة الألمانية كلغة ثانية.

*المنهج الدراسي في مدارس غبور "العلوم الأساسية والثقافية، العلوم الفنية في مجال التخصص، التدريب العملي".

- شروط التقديم لمدارس غبور للسيارات:

*يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي.

*لا يقل مجموع الطالب عن 250 درجة.

* يتاح التقديم للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية.

*لا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2022.