تحرير 16 محضر مخالفات صحية ببني سويف

حرر قسم مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بمركز ومدينة سمسطا جنوب بني سويف 16 محضر لمخالفات صحية، شملت مخالفة الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادة صحية.

جاء ذلك خلال قيام حملة بالمرور على 12 منشآة غذائية، بمركز سمسطا، حيث تمكنت من إعدام 2 كجم أغذية مختلفة، و15 لتر عصائر متغيرة في خواصها الطبيعية، وسحب 2 عينة متنوعة وإرسالها إلى المعمل المختص لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه.

كما نفذت مديرية الصحة ببني سويف حملة مكثفة على 12 منشأة تجارية بمركز ومدينة سمسطا، وكلفت وكيلة وزارة الصحة الدكتورة سماح جاد في تقرير قامت بعرضه اليوم، على الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إدارة الطب الوقائي بقيادة الدكتورة أمنية أحمد حسن بتكثيف الرقابة والتفتيش على أماكن عرض وبيع وتداول الأغذية والسلع على اختلاف أشكالها وأنواعها.

وقام فريق من قسم مراقبة الأغذية بإدارة سمسطا الصحية" بالتنسيق والإشتراك مع الجهات ذات الصلة، بعمل حملة على المنشآت الغذائية ومصانع الآيس كريم والمطاعم بمدينة سمسطا.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والمحال ومواجهة كافة صور الغش التجاري حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، والقضاء على التلاعب فى الأسعار أو احتكار السلع، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

شارك في الحملة كلا من، مسعد إبراهيم يوسف، مراقب أول الأغذية بالإدارة، ومحمد حمدي حسن، ومحمد نادي ربيع، مفتشي الأغذية.

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