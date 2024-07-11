تعليمات مشددة من محافظ القليوبية بشأن مشكلة النظافة

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أول اجتماع له بمسؤولي شركة نهضة مصر، الشركة المسؤولة عن ملف النظافة بمدن شبرا الخيمة والخصوص.

يأتي ذلك في إطار حرصه على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق بيئة صحية آمنة لهم.

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ على ضرورة إعطاء ملف النظافة أهمية قصوى، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لضمان نظافة شوارع مدن شبرا الخيمة والخصوص بشكل دائم.

ووجه المحافظ، تعليمات صارمة بمنع أي تراكمات للقمامة في الشوارع، مع ضرورة رفع القمامة بشكل دوري وفوري.

وأثنى المحافظ على جهود شركة نهضة مصر في الفترة الماضية، مؤكداً على ضرورة استمرار التعاون المثمر بين المحافظة والشركة لتحقيق أفضل النتائج في مجال النظافة.

كما وجه عطية بتوفير كل الإمكانيات اللازمة للشركة لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه.

ناقش الاجتماع خطة عمل شاملة للارتقاء بمنظومة النظافة في مدن شبرا الخيمة والخصوص.

وتضمنت الخطة عددًا من المحاور الرئيسية، منها زيادة عدد سيارات القمامة ونطاق عملها وتفعيل دور عمال النظافة وتدريبهم بشكل دوري ونشر الوعي بين المواطنين بأهمية الحفاظ على نظافة البيئة وفرض عقوبات صارمة على المقصرين بمنظومة النظافة.

وأكد المحافظ على التزام المحافظة القوي بتحسين البيئة العامة في جميع مدن المحافظة، وأن ملف النظافة سيظل على رأس أولويات عملها خلال الفترة القادمة.

كما دعا جميع المواطنين إلى التعاون مع المحافظة والشراكة للحفاظ على نظافة شوارعهم وبيئتهم.

كما أكد عطية أنه سيشن جولات مفاجئة على الشوارع لمتابعة سير أعمال النظافة بشكل مباشر، مشيرًا أن هذه الجولات المفاجئة تأتي في إطار حرصه على ضمان تطبيق الخطة الموضوعة للارتقاء بمنظومة النظافة في المحافظة، والتأكد من التزام شركة نهضة مصر بجميع بنود الاتفاق المبرم بينها وبين المحافظة.

وأشار أيضا إلى أنه لن يتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفات يتم رصدها خلال هذه الجولات، مؤكدًا على أنه لن يقبل أي تقصير في هذا الملف الذي يمس صحة المواطنين وسلامتهم.

ويعد هذا الاجتماع خطوة هامة في إطار جهود محافظة القليوبية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق بيئة صحية آمنة لهم.