البابا تواضروس الثاني: من الجميل أن تلاحظ في حياتك وأسرتك ما يصنعه الله معك

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، من الجميل أن تلاحظ في حياتك وحياة أسرتك وحياة الخدمة ما يصنعه الله معك .

وأضاف البابا تواضروس الثاني، في كلمة له بمناسبة صوم الرسل على الصفحة الرسمية للكنيسة تحت عنوان “مَعًا بِنَفْسٍ وَاحِدَةٍ"، أن الله أعماله كثيرة مع جميعنا وعطاياه جديدة في كل صباح.

وتابع البابا تواضروس الثاني: من الجيد جداً أن يكون حديثنا معًا ليس في العالميات أو الأمور المتعبة أوالنميمة بل في أعمال الله العظيمة معنا ."وَلَمَّا حَضَرَا وَجَمَعَا الْكَنِيسَةَ، أَخْبَرَا بِكُلِّ مَا صَنَعَ اللهُ مَعَهُمَا، وَأَنَّهُ فَتَحَ لِلأُمَمِ بَابَ الإِيمَانِ." (أعمال الرسل 14: 27).