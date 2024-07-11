صحيفة عبرية: إسرائيلي يسرق المنازل المهجورة بسبب قصف حزب الله

قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، إنه سيتم توجيه اتهامات ضد رجل تم القبض عليه وهو ينهب المنازل التي تم إخلاؤها في بلدة كريات شمونة الشمالية.

وتقول الشرطة إن الرجل البالغ من العمر 37 عاما، وهو من سكان كريات جات بجنوب إسرائيل، اعتقل الأسبوع الماضي بعد أن شوهد وهو يتصرف بشكل مريب، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وعثرت شرطة الاحتلال بحوزته على مجوهرات وأجهزة كمبيوتر محمولة وأجهزة لوحية.

وتقول الشرطة إن أحد المنازل المنهوبة تعرض لأضرار نتيجة لهجوم صاروخي.

وتتعرض المنطقة إلى قصف كبير من جانب حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي.