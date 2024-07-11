بالفيديو| هشام عبد العزيز: الحوار الوطني جاد وتطور بشكل كبير على مدار سنتين

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إنّ العلاقة بين الحوار الوطني والحكومة ترجمة للكثير من التوصيات التي جرى العمل عليها.

وأضاف «عبد العزيز»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، من تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ هذه الترجمة مهمة جدًا لأنها تعبر عن قيمة الأولويات والتحديات التي تستهدف خدمة المواطن وحل الإشكاليات.

وتابع رئيس حزب الإصلاح والنهضة: «الحوار الوطني جاد واستمر على مدار سنتين وارتقى وتطور بشكل كبير جدًا حتى أفرز في المرحلة الأولى توصيات مهمة جدًا وأشاد بها الرئيس السيسي».

وأوضح، أن أهمية الحوار الوطني تكمن في تواصل الحكومة مع القوى والنخب السياسية والنقابات والمجتمع الأهلي للتعبير عن نبض الشارع، مشددًا على أن الحكومة الجديدة تقدر عملية الديمقراطية التشاركية بحيث يتم تنفيذ القرارات والتوصيات في مصلحة الشعب، وتتعامل مع مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني في عدد من الملفات، مثل الملف الاقتصادي.