ads
الخميس 11 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بسبب 100 جنيه.. حبس 5 أشخاص خلال مشاجرة بالشرابية

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت نيابة الشرابية، حبس 5 أشخاص تشاجروا بالأسلحة النارية بسبب خلافهم حول مبلغ 100 جنيه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة الشرابية، بورود بلاغ من الأهالي بوقوع مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بالأسلحة النارية والبيضاء وسقوط مصابين.

بالانتقال تبين وقوع مشاجرة بين طرف أول شخص وصديقه وطرف ثانٍ عاطل وشقيقه وصديقهما، بسبب خلافات بين الأول والطرف الثاني على مبلغ 100 جنيه.

وكشفت التحريات عن إصابة الأول بخرطوش في القدم، والثاني بجرح قطعي في الكعب، والطرف الثاني إصابة العاطل بجرح في اليد.

100 جنيه إجراء التحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة المباحث الجنائية النارية والبيضاء جرح قطعي تحريات