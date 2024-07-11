إصابة 16 في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أسيوط الغربي

أصيب 16 مواطنا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، عند نزلة الإقليمي.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال.

وأسفر الحادث عن إصابة 16 عاملا وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.