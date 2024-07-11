بالفيديو|أستاذ إقتصاد زراعي: مصر الأولى عالميًا في تصدير الموالح

كشف أحمد أبو زيد، أستاذ الاقتصاد الزراعي، عن وجود طفرة في الصادرات الخاصة بالمحاصيل الزراعية الطازجة، وهذا نتيجة للتطورات التي ساهمت في زيادة الإنتاج وجودته، من خلال اتباع منظومة تكويد المزارع ألا وهي انضمام جميع المزارع المصدرة للمنتجات من خلال تحديد رقم يعبرعن هويتها، فضلًا عن الإرشاد والرقابة الجيدة أثناء الإنتاج، مما أدى إلى إنشاء عدة أسواق مما لا يقل عن 160 سوق وأيضًا إطلاق وحدة نفاذ الأسواق الخارجية.

وأضاف «أبو زيد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح » عبر قناة «إكسترا نيوز» تقديم الإعلاميين يارا مجدي ورامي الحلواني، أنه حدث اندماج مع منظومة العمل الأهلي مما أدى إلى وجود اتحاد قوي يساعد على تنمية الصادرات، كما أن المنظومة التعاونية بين إدارة الحجر الزراعي ومكاتب التمثيل التجاري المصري بالخارج ساهمت في معرفة احتياجات مصر في الأسواق الخارجية، مؤكدًا على وجوب التركيز على الكدر البشري وتأهيله لأنه كلما كان هناك تدريب جيد كلما زادت الإلمام بالمواصفات القياسية للإنتاج.

ولفت أستاذ الاقتصاد الزراعي، إلى أن مصر الأولى عالميًا في تصدير الموالح من خلال تصدير ما لا يقل عن 2 مليون طن منها بعد أن كانت إسبانيا تنافسها في هذا المجال، وبالنسية لصادرات مصر من البطاطس تفوق 900 الف طن سنويًا، فضلًا عن المحاصيل الأخرى من الخضار والفاكهة، وذلك نتيجة لوجود منظومة الإنتاج الجيد والاكتفاء الذاتي وصولًا إلى الفائض التي تقوم بتصديره للخارج.