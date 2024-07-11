محافظ الشرقية يعقد اجتماعًا لمتابعة أعمال إنشاء مدرسة طحا المرج الرسمية للغات

عقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية اليوم اجتماعًا مع علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس أحمد مرسي، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، في حضور ممثلًا عن الشركة المنفذة لأعمال إنشاء مدرسة طحا المرج الرسمية للغات التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية، وذلك للاطلاع على الموقف التنفيذي لأعمال الإنشاء وتذليل كافة العقبات أمام الجهة المنفذة لإنهاء أعمالها طبقًا للجدول الزمني المحدد.

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف تنفيذ مشروع إنشاء المدرسة حيث أوضح مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، أن المدرسة مقامة على مساحة 3810م ومكونة من دور أرضي وأربع طوابق علوية وتضم 14 فصلا بتكلفة 12 مليونا و 164 ألفا و 400 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية 70 %.

وأكد المحافظ على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالمدرسة مع الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية في العمل ودخولها الخدمة قبل بداية العام الدراسي الجديد لتعود بالنفع والفائدة على أبناء القرية والمناطق المجاورة لها.