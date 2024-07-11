رئيس التشيك يبحث مع نظيره الأوكراني مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي

بحث الرئيس التشيكي بيتر بافيل مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مستجدات الأوضاع على الحرب مع روسيا، والمبادرة التشيكية لشراء ذخيرة لأوكرانيا، إلى جانب مفاوضات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي.

وذكر راديو براغ اليوم الخميس، أن ذلك جاء على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المنعقدة في واشنطن خلال الفترة من 9 إلى 11 يوليو الجاري. حضر الاجتماع وزير الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي، ووزيرة الدفاع، جانا تشيرنوتشوفا، ورئيس الأركان العامة، كاريل شيكا.

جدير بالذكر أن قمة "الناتو" المنعقدة حاليا تركز على ثلاث قضايا رئيسية هي: تعزيز التحالف وتقاسم عادل للأعباء، والدعم طويل المدى لأوكرانيا، وتعزيز التعاون مع الحلفاء الآخرين.