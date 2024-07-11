محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رصف طريق الهويس ببلطيم

تابع اللواء علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، أعمال رصف طريق الهويس بمركز بلطيم بتكلفة 7 ملايين جنيه، مؤكدًا أن مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق من أولى أولوياته، بإعتباره قطاعًا حيويًا وأحد عوامل تحقيق التنمية المستدامة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن أعمال الرصف شملت وضع طبقة الأسفلت النهائية بطريق الهويس، بطول 2 كيلومتر وعرض 5 أمتار، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية، وتتضمن خطة الرصف أيضًا العديد من الطرق الرئيسية والفرعية ببلطيم.

وأضاف المحافظ، أنه يتم متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيًا، ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مكلفًا بإعلان موعد تنفيذ أعمال الخدمات "الرصف – الكهرباء – مياه الشرب والصرف الصحى"، كبطاقة أعمال للمواطن على كل مشروع، موضحًا بها الجدول الزمنى للتنفيذ ونسبته وموعد نهو الأعمال، لافتًا أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير وإتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بالالتزام بمواعيد العمل، وتحقيق الانضباط فى العمل، والتعايش مع مشاكل المواطنين، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز أعمال الرصف، واستخدام مواد عالية الجودة، ومراعاة المواصفات الفنية خلال أعمال الرصف، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المرور خلال فترة العمل، مشيرًا إلى استمرار أعمال رفع الكفاءة والتطوير بمراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق بكفر الشيخ، والهيئة العامة للطرق والكبارى، في إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازى مع كافة القطاعات الأخرى.

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