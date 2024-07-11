بالفيديو.. الغرف السياحية: مصر وضعت خطط استراتيجية للتسويق السياحي السليم

قال الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ مصر وضعت خططا استراتيجية للتسويق السياحي السليم.

وأضاف «هزاع»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، من تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ تسليط منظمات السياحة العالمية والمواقع العالمية الضوء على مصر كوجهة سياحية أمر رائع، إذ تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة في وضع الخطط الاستراتيجية لتسويق السياحي السليم، بالإضافة إلى زيادة عدد الغرف الفندقية، وزيادة عدد المقاعد على الطيران الخاص والطيران الشارتر والمطارات المصرية الموجودة.

وتابع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية: «بنهاية عام 2023 وصلنا إلى رقم غير مسبوق وهو 14.9 ملايين سائح وهذا أعلى كثيرا مما حدث في عام 2010، وذلك بإيرادات بلغت 14.4 مليارات دولار، وفي أول 6 شهور من العام الجاري ورغم الحرب إلا أن الإقبال كان كبيرا بواقع 7 ملايين سائح بأعلى مما كان عليه الوضع في العام الماضي عن الفترة نفسها».