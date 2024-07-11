محافظ بورسعيد الجديد يُمهل رؤساء الأحياء 20 يومًا لرفع مستوى النظافة

أمهل اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد الجديد، رؤساء الأحياء، اليوم الخميس، 20 يومًا لرفع كفاءة الطرق والشوارع والميادين، وإزالة المخالفات والقمامة والإشغالات وكل ما يشوه الصورة الجمالية للمحافظة.

محافظ بورسعيد يُمهل رؤساء الأحياء 20 يوما لرفع مستوى النظافة

وأكد محافظ بورسعيد، خلال لقائه مع رؤساء الأحياء ورئيس مدينة بورفؤاد، بحضور الدكتور منصور بكري، السكرتير العام، واللواء أيمن جمال الدين، السكرتير العام المساعد، وممثلي جهاز التجميل والنظافة بمحافظة بورسعيد والأجهزة المعنية، أن ملف النظافة من أهم الملفات المطروحة حاليا في الشارع البورسعيدي، لذا سيبدأ بالعمل في هذا الملف للارتقاء بمستوى النظافة في مدينة بورسعيد وتحقيق الرضا لدى المواطن.

وأشار محافظ بورسعيد الجديد إلى توفير كامل الدعم لرؤساء لتحسين مستوى العمل في قطاع النظافة، مع طرح عدة حلول عاجلة قابلة للتنفيذ مع تحديد آليات أسلوب العمل لتغطية احتياجات الأحياء من الإمكانيات والمعدات اللازمة، للحفاظ على الواجهة الجمالية والحضارية للمحافظة.