اليوم.. الكينج ومدحت صالح يفتتحان حفلات مهرجان العلمين

تبدأ اليوم الخميس فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، ويضم عددا من الأنشطة الفنية والرياضية والثقافية إلى جانب الحفلات الغنائية.

ويبدأ الحفلات الكينج محمد منير على مسرح أرينا العلمين، وحددت الشركة المنظمة للحفل أسعار التذاكر والتى تبدأ من 600 و 800 و80000 جنيه للصالة المكونة من ٨ أفراد.

وينطلق المهرجان بحفل المطرب مدحت صالح ويقام على المسرح الروماني بالمدينة التراثية في العلمين، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلى.

وحددت الشركة المنظمة للحفل أسعار تذاكر حفل مدحت صالح والتي تتراوح بين 600 إلى 1500 جنيه للدرجة الأولى.

