ads
الخميس 11 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

اليوم.. الكينج ومدحت صالح يفتتحان حفلات مهرجان العلمين

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تبدأ اليوم الخميس فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، ويضم عددا من الأنشطة الفنية والرياضية والثقافية إلى جانب الحفلات الغنائية.

ويبدأ الحفلات الكينج محمد منير على مسرح أرينا العلمين، وحددت الشركة المنظمة للحفل أسعار التذاكر والتى تبدأ من 600 و 800 و80000 جنيه للصالة المكونة من ٨ أفراد.

وينطلق المهرجان بحفل المطرب مدحت صالح ويقام على المسرح الروماني بالمدينة التراثية في العلمين، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلى.

وحددت الشركة المنظمة للحفل أسعار تذاكر حفل مدحت صالح والتي تتراوح بين 600 إلى 1500 جنيه للدرجة الأولى.
 

اليوم الكينج ومدحت صالح يفتتحون حفلات مهرجان العلمين