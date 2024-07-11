إصابة فتاة في اندلاع حريق داخل منزل بمنطقة عباس فريد بأسوان

نشب حريق في منزل بمنطقة عباس فريد وسط مدينة أسوان، صباح اليوم الخميس، ما أسفر عن إصابة فتاة كانت متواجدة في المنزل.

تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا باندلاع حريق في منزل بمنطقة عباس فريد ، وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة، كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ونجحت فرق الإطفاء في السيطرة على الحريق ومنع انتشاره في المنطقة، فيما انتقلت الجهات الأمنية إلى موقع الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق شبّ داخل منزل مبني من الطوب اللبن ومكون من طابقين، ولم تُعرف أسباب الحريق حتى الآن.

إصابة فتاة بحروق من الدرجة الأولى

وأسفر الحريق عن إصابة فتاة تدعى شهد محمود محمد (19 عامًا) بحروق من الدرجة الأولى في القدمين، وتم نقلها إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث للوصول إلى أسباب الحريق.