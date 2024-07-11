محافظ بورسعيد الجديد: سأجري جولات تفقدية الأسبوع المقبل

قال اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد الجديد، اليوم الخميس، إنه سيجري جولات تفقدية بداية من الأسبوع المقبل في جميع أحياء بورسعيد، للوقوف ميدانيًا على مستوى العمل في ملف النظافة وإزالة الإشغالات.

محافظ بورسعيد: سأجري جولات تفقدية الأسبوع المقبل

وشدد المحافظ، خلال لقاءه مع رؤساء الأحياء ورئيس مدينة بورفؤاد، بحضور الدكتور منصور بكري، السكرتير العام، واللواء أيمن جمال الدين، السكرتير العام المساعد، وممثلي جهاز التجميل والنظافة بمحافظة بورسعيد والأجهزة المعنية، على أنه لن يسمح بالتقصير في حق المواطن وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وأكد أنه يتشرف بالعمل في خدمة أبناء محافظة بورسعيد، وسيبذل قصارى جهده لتحقيق تطلعات ومتطلبات أبناء بورسعيد، لافتًا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية يجب أن تتكاتف وتعمل كأسرة واحدة من أجل مصلحة المواطن في المقام الأول.