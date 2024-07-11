بالفيديو.. خبير اقتصادي يكشف الفرق بين الدعم العيني والنقدي في مصر

كشف علاء علي الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الدين العام بالحوار الوطني، أفضلية الدعم النقدي أم العيني، معلقا: الدعم العيني هو المتمثل في السلع (كهرباء، خبز، بنزين، تموين) وغيره، أما الدعم النقدي هو المالي أو الكاش وهو المعمول به في بلدان العالم أجمع.

وتابع الخبير الاقتصادي علاء علي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد قائلا: الأسواق الناشئة تحتاج إلى الدعم النقدي، مع ضرورة وضع بنية معلوماتية قوية لتحديد الأولى بالتكافل للدعم.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الغرض من الاتجاه للدعم النقدي ليس تخفيضا للموازنة العامة للدولة وإنما علينا تحديد المستحقين، مشددا على ضرورة حماية المستهلكين من قبل الحكومة من جشع التجار والمضاربين بالأسعار على السلع الأساسية.

واختتم علاء علي، قائلا: الخبز هو السلعة الأساسية للمصريين وهو بالنسبة لنا حياة والحكومة هي المعنية باستيراد الأقماح من أجل سد الاحتياجات من العيش، ونستهلك نحو 20 مليون طن قمح كل عام.