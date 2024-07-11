السيطرة علي حريق بمستشفي طوارئ طنطا دون وقوع إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية علي حريق محدود بمستشفي الطواريء الجامعي بطنطا دون وقوع إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية اخطارا بالواقعة يفيد باندلاع حريق بالطابق السادس بإحدى العنايات الصغرى بالمستشفى وعلي الفور انتقلت الأجهزة الامنية وقوات الدفاع المدني وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده.

وتبين أن الحريق نشب بالغرفة بسبب ماس كهربائي ما أدى الي شرر نتج عنه ادخنه كثيفه نظرا لارتفاع درجة حرارة كابل احد اجهزة المراقبة المونيتور.

تم نقل مريض كان متواجد بالغرفة لسرير اخى مجهز بالعناية المجاورة ونقل اخر للعناية بمستشفي الجراحات.

وأكد الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب أنه يتم حاليا تنظيف الغرفة المتضرره وسيتم إعادة تشغيلها سريعًا.

حرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة