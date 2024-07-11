بالفيديو.. «إكسترا نيوز» تجري جولة داخل سوق مدينة العلمين

أجرت كاميرا قناة إكسترا نيوز جولة داخل سوق مدينة العلمين، إذ أصبحت المدينة متكاملة الخدمات، وليست مقتصرة على فصل الصيف، ولكن توفر الخدمات التي يحتاجها المواطن المصري طوال العام.

ووفرت مدينة العلمين فرص عمل كثيرة للشباب، وفتحت أبواب رزق لهم ولأسرهم، ويوجد في سوق مدينة العلمين كل المستلزمات التي يحتاجها أي مواطن مصري.

واستعدت العلمين وتزينت لاستقبال ضيوفها في مهرجان العلمين، وذلك في نسخته الثانية، ويحتوي سوق العلمين كل ما يحتاجه أي مواطن وضيف في المدينة.

وقال أحد الباعة: «المدينة تطورت كثيرا عما كانت عليه في الماضي، بها كباري، وطرق، وكل الخدمات أصبحت متاحة، ومن لا يزرها سيندم».

وقال بائع ملابس: «التطور في المدينة أكثر من 100%، شيء رائع للغاية، العلمين انتقلت من مرحلة إلى مرحلة أخرى.. إذا لم تكن سعيدا هنا، فلا يمكن أن تكون سعيدا في أي مكان آخر».

