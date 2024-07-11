محافظ القليوبية يفاجئ مستشفى قها التخصصي بجولة مسائية لمتابعة سير العمل

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولة مسائية بعد منتصف الليل، اليوم الخميس، لمستشفى قها التخصصي، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطن وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات العلاج وإجراءات الصرف والتأكد من الانضباط الإداري بالمستشفى.

كما أجرى المحافظ جولة بعدد من الشوارع والميادين الرئيسية بمدن طوخ وقها استمرّت لما بعد منتصف الليل، وذلك لمتابعة إزالة الإشغالات ومتابعه أعمال النظافة والتأكد من التزام المحال التجارية بمواعيد الغلق فى المواعيد المقررة.

وشملت الجولة تفقد عدة مناطق حيوية وشوارع رئيسية بمدن طوخ وقها حيث تم التأكد من التزام أصحاب المحال التجارية والمقاهي بمواعيد الغلق، بالإضافة إلى رفع وإزالة الإشغالات لتيسير الحركة المرورية بمدينه طوخ.

وأشار المحافظ إلى أهمية تفهم وتعاون المواطنين وأصحاب المحال التجارية مع ما تتخذه الأجهزة التنفيذية من إجراءات للحد من استهلاك الطاقة وترشيد استخدام الكهرباء لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه القرارات.

وخلال الجولة استمع المحافظ لعدد من المواطنين وذلك خلال مروره بشوارع مدن طوخ وقها موجها بدراسة شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتي قطاعات الخدمات.

وتأتي هذه الجولة في إطار متابعة المحافظ للتوجيهات التي أصدرها رئيس مدينة طوخ بداية هذا الأسبوع والتي تضمنت رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والنظافة والاهتمام بها.

ويذكر أن المحافظ كان قد أصدر قرارا بنقل نائب رئيس مدينة طوخ نظرا لعدم تواجده في نوبتجية العمل، مؤكدًا أنه سيستخدم سياسة الثواب والعقاب لتحقيق الانضباط في الشارع وتحقيق الرضا للمواطن.