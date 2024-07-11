بعد قليل.. بدء اجتماعات مناقشة برنامج الحكومة في البرلمان

تبدأ اجتماعات اليوم الثاني للجنة البرلمانية الخاصة لمناقشة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب وعضوية 42 نائبًا، ويشارك كل من وزراء الصناعة والنقل والطيران في الاجتماعات اليوم، لعرض رؤيتهم حول برنامج الحكمة بجانب حضور المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي.

ووفقًا للجدول الزمني، تعقد اللجنة البرلمانية اجتماعين يوميًا بواقع 4 ساعات لكل اجتماع، ويكون مسار النقاش كالتالي:

- يعرض الوزراء رؤيتهم حول برنامج الحكومة الجديد.

- يعقب ذلك، مناقشة أعضاء اللجنة البرلمانية للوزراء الحاضرين.

- التعقيب النهائي من الوزراء.

وشهد اليوم الأول لانعقاد اللجنة البرلمانية المُشكلة لمناقشة برنامج الحكومة، أمس، زخما كبيرا استمر لأكثر من 9 ساعات عمل، بحضور وزراء الاستثمار والمالية والتعاون الدولي والثقافة والأوقاف والعدل.

ومن المقرر أنّ تواصل اللجنة عملها غدًا الجمعة، عقب الصلاة وستعقد جلسة واحدة.