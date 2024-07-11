بالفيديو| مخاطر التعرض لأشعة الشمس تزامنًا مع ذروة ارتفاع درجات الحرارة

قالت الدكتورة هبة حافظ، استشاري الأمراض الجلدية، إن الطفح الجلدي وحروق الشمس قد ينتج عن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وتراكم العرق، مشيرة إلى أن العلاج قد يحتاج إلى العلاج بالمضادات الحيوية.

وتابعت حافظ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد قائلة، إن ارتفاع درجة الحرارة الشديد يمكن أن يسبب نوعًا من أنواع الالتهابات الشديدة، ومن الضروري عدم الخروج في هذا الوقت، مع عدم التعرض لأشعة الشمس.

وأضافت، أنه حال الاضطرار للخروج يجب عدم التعرض لأشعة الشمس، مع وضع واقي شمس يكون معامل الحرارة الخاص به فوق الـ50 من أجل منع أى حروق، إلى جانب ارتداء ملابس قطنية فاتحة، وارتداء قبعة أو شمسية، مع حمل ماء وسوائل.

وأوضحت استشاري الأمراض الجلدية، أنه حال الشعور بالحرارة الظاهرة على الجلد يجب التوجه للطبيب فورًا.