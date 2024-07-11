لقاء غير رسمي.. التايم: أوربان وترامب يلتقيان في فلوريدا

ذكرت مجلة تايم الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة على الأمر لم تسمها أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان سيجتمع مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب غد الجمعة.

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن أوربان قد يسافر إلى منتجع ترامب مارالاجو في فلوريدا بعد قمة الناتو في واشنطن، حيث أكد الحلفاء على مسار أوكرانيا "الذي لا رجعة فيه" نحو العضوية بالإضافة إلى تمويل بقيمة 43 مليار دولار للعام المقبل.

وقبل ذلك، زار الزعيم المجري أوكرانيا وروسيا والصين في "مهمة السلام" الخاصة به وخلال زيارته إلى كييف، رفض الرئيس فولوديمير زيلينسكي اقتراح أوربان لوقف إطلاق النار.

ويتمتع أوربان بعلاقة طويلة الأمد مع المحافظين في الولايات المتحدة، وهو الزعيم الأوروبي الوحيد الذي يتعامل بشكل علني مع الكرملين وقد أشاد بترامب في عدة مناسبات منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وأشاد به ووصفه بأنه "رجل سلام".

وقال المرشح الرئاسي المفترض للحزب الجمهوري مرارًا وتكرارًا إنه يستطيع إنهاء الحرب الروسية في غضون 24 ساعة إذا تم انتخابه رئيسًا، دون أن يحدد خطوات التوصل إلى اتفاق سلام بين كييف وموسكو.

وأشار أحد المصادر لمجلة "تايم" إلى أن ترامب لم يطلب من أوربان وضع الأساس لاتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا، واصفا الزيارة بأنها "غير رسمية أكثر".

وأكد رئيس الوزراء المجري في مارس أن ترامب سيتوقف عن تمويل أوكرانيا إذا تم انتخابه.

ولطالما انتقد الرئيس الأمريكي السابق المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، وباعتباره المرشح الجمهوري المفترض في الانتخابات الأمريكية لعام 2024، ساهم نفوذه على الحزب في الجمود المستمر منذ أشهر في الكونجرس بشأن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا.