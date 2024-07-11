مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق أبو سمبل

لقي شخصين مصرعهما وأصيب اثنان آخران، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة طريق أبو سمبل السياحي جنوب محافظة أسوان.

كانت غرفة عمليات مرفق إسعاف أسوان، تلقت إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل دوبل كابينة عند الكيلو 16 بطريق أبو سمبل السياحي، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع كل من "حوده ا س"، و"سيد أ ح"، من مركز قوص بمحافظة قنا، وإصابة كلا من، "علاء ر ع ا" 36 عامًا بإصابات متفرقة، و"إبراهيم ع ا" 26 عامًا، وأصيب بنزيف في الأنف وكدمات متفرقة.

جرى نقل جثتي المتوفين إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما نقل المصابين إلى مستشفى أبو سمبل الدولى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.