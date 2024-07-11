بالفيديو|باحث سياسي: الإسرائيليون يريدون قبول نتنياهو الهدنة

قال زهير الشاعر، الكاتب والباحث السياسي بفلسطين، إن الضغوطات المتواصلة التي تمارس على أهالي قطاع غزة بشكل بالغ التعقيد والقسوة الأمر الذي يتطلب أن يكون هناك هدنة على تبادل الرهائن والأسرى على أن تليها فترة تهدئة وإدخال المساعدات ومن ثم تنديد هذه الهدنة إلى مزيد من الوقت حتى الوصول إلى الوقف الشامل لإطلاق النار، مشيرا إلى أن نتنياهو يريد هذا الاتفاق للضغط الهائل على أهالي غزة فضلا عن ممارسة الضغط على المفاوضين الفلسطينيين خاصة حركة حماس.

وأضاف «زهير» خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن نتنياهو يمارس عدوانية غير مقبولة إنسانيًا ولا قانونيًا، ويعمل جاهدًا لتقديم نفسه كقائد قوي لإسرائيل يستطع أن يضرب جميع الضغوطات عرض الحائط، مؤكدًا تحضير نتنياهو لزيارة للولايات المتحدة الأمريكية؛ لإلقاء كلمة أمام الكونجرس الأمريكي، وتعتبر هذه الزيارة بالغة الأهمية بالنسبة له ولصورة إسرائيل أمام أمريكا.

وتابع: «أن المجتمع الإسرائيلي وأهالي الأسرى الإسرائيليين يدركون جيدًا أن نتنياهو لا يفكر في شيء سوى مستقبله السياسي، كما أنه مستعد للتضحية بهم وبحياة أبنائهم ولا يجدون أي وسيلة إلا الضغط من خلال المسيرات والمطالبات باستقالته أو ضرورة خدوعه لمطالبهم من خلال القبول بالصفقة المطروحة وإنهاء معاناة الرهائن بالإفراج عنهم مقابل تحقيق المطالب الفلسطينية».

