بالفيديو| تقرير لـ«القاهرة الإخبارية».. الأحلاف العسكرية تستهدف إعادة رسم خريطة القوة والنفوذ

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «الأحلاف العسكرية تستهدف إعادة رسم خريطة القوة والنفوذ».

في خضم عالم مضطرب وتنافس دولي محتدم تشهد الساحة الدولية سباقا محموما لإنشاء أحلاف عسكرية جديدة محاولة لإعادة رسم خريطة القوة والنفوذ.

ومنذ حلف شمال الأطلسي "ناتو" في عام 1949 رسّخ هيمنة غربية عابرة للقارات إلا أن الدول الكبرى المناوئة للغرب وعلى رأسها روسيا والصين لم تتوقف خطاها عن إنشاء أحلاف وعقد معاهدات عسكرية لتأمين مصالحها الاستراتيجية.

وأقام المعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي حلف وارسو إبان الحرب الباردة في حلف ناتو، وتفكك رسميا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي.

منظمة معاهدة الأمن الجماعي تحالف سياسي عسكري أسس عام 1992 يضم روسيا، أرمينيا، بيلاروسيا، كازاخستان، قيرغستان، وطاجيكستان تحاول موسكو من خلاله استعادة أمجاد حلف وارسو ومواجهة تطلعات حلف شمال الأطلسي.

تحالف العيون الخمس بين أمريكا، وبريطانيا، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، يرجع تأسيسه إلى أربعينيات القرن الماضي ويرتكز نشاطه بدرجة أساسية على التعاون الاستخباراتي، ومع تنامي العلاقات بين الصين الشعبية وروسيا الاتحادية أسست أمريكا عام 2007 تحالف الحوار الأمني الرباعي المعروف بكواد مع اليابا، وأستراليا، والهند لتعزيز أمن واستقرار الدول الأعضاء بالحلف مع انشغال واشنطن بحربيها في أفغانستان والعراق.