بمناسبة اليوم العالمي للسكان| الإحصاء: 8.1 مليار نسمة عدد سكان العالم في يوليو 2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، بيانًا بمناسبة اليوم العالمي للسكان والذي يوافق 11 يوليو من كل عام، والذي بدأ الاحتفال به منذ عام 1987 عندما بلغ عدد سكان العالم خمس مليارات نسمة بهدف لفت النظر لقضايا الســـكان وخاصة النمو السكاني والصـحة والـتعليم والحد من الفقر.

ويواكب اليوم العالمي للسكان هذا العام مرور ثلاثة عقود على انعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة عام 1994، والذي يعد نقطة تحول في معالجة قضايا السكان والتنمية، إذ جعل الإنسان وكرامته وحقوقه في صميم عملية التنمية، وأكّد على أوجه الترابط بين السكان والتنمية المستدامة، ودور السياسات السكانية في تمكين الأفراد وتحسين حياتهم وتحقيق رفاهتهم.

ولفت الجهاز إلى أنه تمثل الذكرى الثلاثون لانعقاد المؤتمر فرصة سانحة لتذكير العالم بالأهمية الحاسمة التي يحظى بها جدول أعمال المؤتمر وما ينطوي عليه من دعم ومؤازرة للتنمية التي تركز على السكان وتتمحور حول البشر، والدعوة إلى ضمان الحقوق والخيارات للجميع، والسعي نحو تحقيق أهداف موحدة وغايات مشتركة مثل السلم والرخاء.

وأوضح الجهاز أنه وفقًا لتقديرات شعبة السكان بالأمم المتحدة (مراجعة 2022)، بلغ عدد سكان العالم 8.1 مليار نسمة يوم 1 يوليو عام 2024 منهم 1.28 مليار يعيشون في الدول الأكثر تقدماً والتي تشمل المناطق الأكثر تقدمًا أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا / نيوزيلندا واليابان).

وهناك 6.84 مليار يعيشون في الدول الأقل تقدماً وتشمل المناطق الأقل تقدماً جميع مناطق إفريقيا وآسيا (باستثناء اليابان) وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بالإضافة إلى ميلانيزيا وميكرونيزيا وبولينيزيا.

وتابع الجهاز أنه مـن المـتوقع أن يبلغ عدد ســـكان العالم 8.9 مليار نسمة بحلول منتصـف عام 2035، ويبـلغ 9.7 مليار نسمة بحلول منتصف عـــام 2050، وتقع مصر في المرتبة الرابعة عشر عالمياً من حيث عدد السكان، الثالثة إفريقيًا والأولى على مستوى الدول العربية.

وبلغ معدل النمو السكاني على مستوى العالم 1.0 ٪ عام 2024، ويصل المعدل في الدول الأكثر تقدمًا إلى 0.1 ٪ ويكون بالسالب في دول مثل أسبانيا - 0.1%، ألمانيا - 0.06٪، في حين يرتفع المعدل في الدول النامية مثل النيجر 3.8%، جمهورية الكونغو الديمقراطية 3.2%.

كما بلغ معـدل وفيات الأطفـال الـرضع علـى مسـتوى الـعالم 26.2 طفـل لـكل ألــف مولود حـي عـام 2024، ينخفض هذا المعدل إلى 1.3 طفل لكل ألف مولود حي في دول مثل سلوفينيا وأيسلندا، في حين يرتفع المعدل إلى 70.7 طفل لكل ألف مولود حي في سيراليون، 69.3 طفل لكل ألف مولود حي في نيجيريا.

وأشار الجهاز إلى أنه وفقًا لتقرير حالة سكان العالم الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان في 2024، بلغ متوسط معدل الإنـجاب الكلي عام 2024 على مستوى العالم 2.3 طفل لكل سيدة في سن الإنـجاب، ينخفض هذا المعدل إلى 1.5 طفل لكل سيدة في الدول الأكثر تقدماً وكذا يصل إلى 0.9 طفل في كوريا الجنوبية، 1.1 طفل في سنغافورة، في حين بلغ 6.6 طفل في دولة مثل النيجر، 6.0 طفل في تشاد.

فيما بلغت نسبة النساء المتزوجات اللاتي يستخدمن أي وسيلة لمنع الحمل 65٪ في الفـئة العمـرية (15 - 49 سنة) على مستوى العالم عام 2024، وترتفع تلك النسبة في دول مثل النرويج، تشيكيا والصين لتصل إلى 85% وتصل أدناها في تشاد وجنوب السودان بنسبة 9 %.

وبلغ متوسط العمر المتوقع عند الميلاد عام 2024 على مستوى العالم 71 سنة للذكور، مقابل 76 سنة للإناث، وفى الدول الأكثر تقدماً 78 سنة للذكور، مقابل 83 سنة للإناث، وفي الدول الأقل تقدماً70 سنة للذكور، مقابل 75 سنة للإناث، وفى الدول العربية 70 سنة للذكور، مقابل 75 سنة للإناث.