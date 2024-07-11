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الخميس 11 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأردن: 3.879 مليار دينار قيمة الإيرادات المحلية للشهور الخمسة الأولى للعام الحالي

الأردن
الأردن
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وصلت الإيرادات المحلية الأردنية خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2024 إلى 3.879 مليار دينار، أي بارتفاع 41.6 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتبلغ تغطيتها من النفقات الجارية ما نسبته 92.3 بالمئة؛ فيما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بحوالي 40.5 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الخميس، أنه على صعيد الإنفاق العام بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية / الموازنة خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2024 حوالي 4.576 مليار دينار مقابل ما قيمته 4.296 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، ونتيجة للتطورات السابقة سجلت الموازنة العامة عجزا ماليا بعد المساعدات بحوالي 655.2 مليون دينار.

الأردن الإيرادات المحلية