الولايات المتحدة وبريطانيا تؤكدان أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر، أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وذكر البيت الأبيض، في بيان نشره، اليوم الخميس، أن هذه المحادثات جاءت خلال لقائهما في البيت الأبيض، حيث ناقش الزعيمان مجموعة واسعة من القضايا العالمية.

وشدد الجانبان، بحسب البيان، على أهمية وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس باعتباره خطوة مهمة من شأنها أن تؤدي إلى سراح المحتجزين وبالتالي إنهاء الصراع. وجددا التزامهما بحل الدولتين.

وهنأ بايدن، ستارمر على تعيينه رسميًا رئيسا للوزراء في بريطانيا، مُشيدا بدور المملكة المتحدة كحليف رئيسي للولايات المتحدة في مجموعة واسعة من القضايا العالمية.

وأكد القادة مجددًا التزامهما بتعميق التعاون بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على مستوى العالم أثناء معالجة التحديات والفرص المشتركة.. مشددين على التزامهما المشترك بدعم أوكرانيا في مواجهة التدخل العسكري الروسي.

وأعربا عن تطلعهما إلى العمل معًا لتعميق التعاون بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بشأن القضايا الاقتصادية والمناخية لبناء مستقبل أكثر ازدهارًا ومرونة للشعبين الأمريكي والبريطاني على حدٍ سواء.