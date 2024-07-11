محافظ أسوان: لا رحمة مع أي مخالف وعدم السماح باحتكار السلع الغذائية

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، على ضرورة التعامل بحزم مع أى منشآت أو محلات تجارية أو سلاسل الهايبر والسوبر ماركت تبيع المنتجات والسلع الأساسية بأزيد من الأسعار المقررة، حيث أنه لا رحمة مع أى مخالف، حيث إن ذلك يشهد متابعة دؤوبة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وتوفير كافة السلع الغذائية والإستراتيجية بأسعار مخفضة.

مؤكداً على أنه لن يتم السماح بأى احتكار للسلع فى الأسواق والمحلات بهدف توفير الاحتياجات اليومية للمواطنين من كافة السلع الإستراتيجية والاستهلاكية .

جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان للجنة ضبط أسعار السلع ، والذى شهد عرض العديد من المقترحات والأفكار الإيجابية للاستفادة بها فى تحقيق ذلك على الوجه الأكمل وذلك فى حضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، فضلاً عن أعضاء اللجنة من مديرى مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن .

تنظيم حملات مفاجئة متتالية لضبط الأسعار بالأسواق

وكلف الدكتور إسماعيل كمال اللجان المشتركة من التموين وحماية المستهلك والمحليات والبيئة والصحة والطب البيطرى بشن الحملات المفاجئة المتتالية وتكثيف الرقابة المشددة من اليوم على الأسواق لمتابعة أسعار السلع الأساسية والحد من التلاعب فيها من التجار والتصدى لجميع المخالفات ، وتنفيذ قرارات الغلق الإدارى لمدد قد تصل إلى شهر ، على أن يراعى الإلتزام بالشفافية الكاملة فى تطبيق ذلك ، كما يتم بالتوازى تكثيف الحملات من الجهات المختصة على محطات الوقود للقضاء على محاولات التهريب والتصدى للسوق السوداء .

موضحاً بأن ذلك سيتكامل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لزيادة المنافذ الثابتة والمتحركة لتوفير اللحوم والدواجن وكافة السلع بها ، بالتوازى مع ضخ وزيادة المعروض داخل المجمعات الاستهلاكية ولتحقيق التوازن المطلوب الذى يصب فى صالح المواطنين .