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الخميس 11 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان: المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا على المشروعات الاقتصادية التنموية

عقب إستماعه للموقف التنفيذى للمخططات العمرانية

محافظ أسوان يستمع
محافظ أسوان يستمع للموقف التنفيذى للمخططات العمرانية
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حرص اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على الاستماع لشرح تفصيلى عن الموقف التنفيذى للمخططات العمرانية المختلفة على جميع المستويات الإدارية من المدن والمراكز والتوابع، للوقوف على جهود المحافظة فى مجال التخطيط العمرانى لخلق مجتمعات عمرانية حديثة تشمل كافة الأنشطة الاقتصادية والخدمية والاستثمارية.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والمهندس جورج سامح مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة، والذي استعرض ذلك، فضلًا عن عرض المشروعات التنموية المختلفة الجارى تخطيطها كجزء من المخطط الإستراتيجى العام لمحافظة أسوان.

 من جانبه أعطى الدكتور إسماعيل كمال توجيهاته بأن تشهد المرحلة القادمة تركيزًا كبيرًا على المشروعات الاقتصادية التنموية الهادفة إلى زيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب الأسوانى فى مختلف قطاعات العمل العام من خلال إقامة مشروعات بكافة مستوياتها الكبيرة وحتى المتناهية الصغر.

الاستغلال الأمثل للثروات المتنوعة وتعظيم موارد المحافظة 
 

وأشار المحافظ إلى أن هذه المشروعات يجب أن تضم أيضً كافة الأنشطة السياحية والزراعية والصناعية بما يساهم فى تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات العديدة والمتنوعة التى تمتلكها وتزخر بها عاصمة الاقتصاد الإفريقى وتعظيم موارد المحافظة فى جميع المجالات.

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