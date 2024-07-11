قصور الثقافة تقيم ورشة للدراسات السينمائية المتخصصة بالإسكندرية الخميس المقبل

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، دورة تدريبية للدراسات السينمائية المتخصصة ضمن مشروع "ابدأ حلمك" السينمائي، بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، بدءا من الخميس المقبل ١٨ يوليو، ضمن برامج وزارة الثقافة.

تتضمن الورشة محاضرات في فنون السينما في مجالات السيناريو، التصوير، المونتاج، التمثيل، والإخراج، ويحاضر بها نخبة من السينمائيين المتخصصين منهم د. أشرف محمد، د. أشرف راجح، د. ضياء الدين جابر، مدير التصوير د. حسين بكر، السيناريست عصام حلمي، والمونتير حسام المحفوظي، وغيرهم.

الورشة تقدمها الإدارة العامة للثقافة السينمائية التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، مجانا للرواد وتستمر حتى ٦ أغسطس المقبل، بالتعاون مع فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، ويتاح التسجيل بالدورة التدريبية بدءا من اليوم الأربعاء ١٠ يوليو وحتى تاريخ الانعقاد.

تأتي فعاليات الورشة التدريبية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، المعد في ضوء الاهتمام بنشر الثقافة السينمائية من خلال الاستعانة بأكاديميين ومتخصصين في هذا المجال.