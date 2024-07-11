زلزال في الفلبين بقوة 6.7 درجات يضرب جزيرة مينداناو

شهدت جزيرة منداناو في الفلبين زلزال كبير بقوة 6.7 درجات على مقياس ريختر، على عمق 630 كيلومترا، بحسب ما أفاد به المركز الألماني لعلوم الأرض.

وأشارت الوكالة الفلبينية لرصد الزلازل، إلى أنه من غير المتوقع أن يسبب الزلزال الذي وقع على عمق كبير وداخل المياه أضرارا، لكن من المتوقع حدوث هزات ارتدادية.

وفي وقت سابق؛ أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالًا شدته 7.1 درجة وقع بالقرب من دولوريس، موضحة أن الزلزال ألحق أضرارًا جسيمة بمستشفى وبنايات في إقليم بشمال البلاد، كما نجمت عنه هزات قوية في العاصمة مانيلا.