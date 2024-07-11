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الخميس 11 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كوبا أمريكا 2024| «خناقة شوارع» بين لاعبي أوروجواي وجماهير كولومبيا.. فيديو وصور

اشتباكات ما بعد مباراة
اشتباكات ما بعد مباراة أوروجواي ضد كولومبيا
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التقطت عدسات كاميرات مباراة كولومبيا ضد أوروجواي، التي جمعت بينهما اليوم الخميس، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024، اشتباكات بالأيدي بين لاعبي المنتخب الأوروجوياني والجماهير الكولومبية.

وفاز منتخب كولومبيا على أوروجواي بهدف للا شئ بـ10 لاعبين، ليتأهل إلى نهائي كوبا أمريكا 2024، ويواجه الأرجنتين في المباراة النهائية من البطولة القارية.

مشاجرة نونيز مع جماهير كولومبيا

وظهر داروين نونيز في اشتباكات لاعبي منتخب أوروجواي مع جماهير كولومبيا، عقب نهاية المباراة.

كما ظهر نونيز في مقطع فيديو، وهو يتشاجر مع أحد مشجعي كولومبيا، لكنه تلقى لكمة قوية من مشجع آخر، ليزداد الأمر سوء بعد تدخل لاعبي المنتخب الأوروجوياني خاصة رونالد أراوخو.

وتبادل الطرفان التراشق بزجاجات المياه، قبل أن تتدخل قوات الشرطة لفض الاشتباكات بين لاعبي أوروجواي وجماهير كولومبيا.

ومن المقرر، أن يلتقي منتخب أوروجواي ضد كندا، يوم الأحد المقبل، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كوبا أمريكا 2024.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.

اشتباكات مباراة أوروجواي كولومبيا 4
اشتباكات مباراة أوروجواي كولومبيا 4
اشتباكات مباراة أوروجواي كولومبيا 3
اشتباكات مباراة أوروجواي كولومبيا 3
اشتباكات مباراة أوروجواي كولومبيا 2
اشتباكات مباراة أوروجواي كولومبيا 2
اشتباكات مباراة أوروجواي كولومبيا
اشتباكات مباراة أوروجواي كولومبيا
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