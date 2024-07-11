كوبا أمريكا 2024| «خناقة شوارع» بين لاعبي أوروجواي وجماهير كولومبيا.. فيديو وصور

التقطت عدسات كاميرات مباراة كولومبيا ضد أوروجواي، التي جمعت بينهما اليوم الخميس، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024، اشتباكات بالأيدي بين لاعبي المنتخب الأوروجوياني والجماهير الكولومبية.

وفاز منتخب كولومبيا على أوروجواي بهدف للا شئ بـ10 لاعبين، ليتأهل إلى نهائي كوبا أمريكا 2024، ويواجه الأرجنتين في المباراة النهائية من البطولة القارية.

مشاجرة نونيز مع جماهير كولومبيا

وظهر داروين نونيز في اشتباكات لاعبي منتخب أوروجواي مع جماهير كولومبيا، عقب نهاية المباراة.

كما ظهر نونيز في مقطع فيديو، وهو يتشاجر مع أحد مشجعي كولومبيا، لكنه تلقى لكمة قوية من مشجع آخر، ليزداد الأمر سوء بعد تدخل لاعبي المنتخب الأوروجوياني خاصة رونالد أراوخو.

وتبادل الطرفان التراشق بزجاجات المياه، قبل أن تتدخل قوات الشرطة لفض الاشتباكات بين لاعبي أوروجواي وجماهير كولومبيا.

ومن المقرر، أن يلتقي منتخب أوروجواي ضد كندا، يوم الأحد المقبل، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كوبا أمريكا 2024.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.

🚨🚨🚨🚨🚨 اللقطة كاملة لـ داروين نونيز & عدد من لاعبين اوراغوي مع جماهير كولومبيا بعد نهاية المباراة!! ❌🤯pic.twitter.com/V9WS3lBvyW — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) July 11، 2024

اشتباكات مباراة أوروجواي كولومبيا 4

اشتباكات مباراة أوروجواي كولومبيا 3

اشتباكات مباراة أوروجواي كولومبيا 2