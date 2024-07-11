كوبا أمريكا 2024| موعد مباراة النهائي بين الأرجنتين ضد كولومبيا

كشف اتحاد الكونميبول عن موعد مباراة نهائي كوبا أمريكا 2024، التي تجمع بين منتخب الأرجنتين ضد كولومبيا على ملعب هارد روك في ميامي الأمريكية.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.

وأسدل الستار عن طرفي نهائي النسخة 48 من بطولة كوبا أمريكا، حيث وصلت النسخة الحالية إلى المحطة الأخيرة لحسم اللقب القاري.

منتخب الأرجنتين كرر فوزه على كندا بثنائية دون رد في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024، ليتأهل إلى النهائي بقيادة نجمه ليونيل ميسي.

أما منتحب كولومبيا تغلب على أوروجواي بصعوبة بهدف للا شئ في نصف النهائي الثاني، ليبلغ المباراة النهائية بعد تألق قائده خاميس رودريجيز.

ومن المقرر، أن يلتقي منتخب كندا ضد أوروجواي، يوم الأحد المقبل، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كوبا أمريكا 2024.

موعد مباراة نهائي كوبا أمريكا 2024 بين الأرجنتين ضد كولومبيا

وتحدد موعد مباراة نهائي كوبا أمريكا 2024، التي تجمع بين منتخب الأرجنتين ضد كولومبيا، حيث من المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل الموافق 15 يوليو، وتنطلق في الثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة.

يذكر أن، منتخب الأرجنتين هو حامل لقب البطولة، بعدما توج بالنسخة الماضية على حساب البرازيل.