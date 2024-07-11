كوبا أمريكا 2024| منتخب كولومبيا يضرب موعدًا مع الأرجنتين في النهائي

حقق منتخب كولومبيا فوزًا صعبًا على أوروجواي بهدف للا شئ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، على ملعب بنك أوف أمريكا، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024.

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب كولومبيا على أوروجواي بهدف للا شئ، بعد تدخلات عنيفة بين لاعبي المنتخبين، ليشهر حكم اللقاء البطاقتين الصفراوتين في وجه نيكولاس دي لا كروز ودانيال مونيوث في الدقيقتين 26 و31، قبل أن يحصل الأخير على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 45+1، ومن ثم البطاقة الحمراء، ليكمل المنتخب الكولومبي اللقاء بنقص عددي.

وجاء هدف المباراة الأول عن طريق جيفرسون ليرما في الدقيقة 39 بكرة رأسية، استقبلها من ركلة ركنية نفذها خاميس رودريجيز.

وفي الشوط الثاني، استحوذ منتخب أوروجواي على مجريات اللعب، مستغلًا النقص العددي في صفوف كولومبيا.

وضغط المنتخب الأوروجوياني بقوة على مرمى نظيره الكولومبي، حتى الدقيقة 71 التي شهدت ارتطام كرة المخضرم لويس سواريز بالقائم، وذلك عقب مشاركته بديلًا في الدقيقة 67.

وكاد منتخب كولومبيا أن يقضي على أحلام أوروجواي بالهدف الثاني، وذلك في الدقيقة 90+3، لكن العارضة تصدت لكرة أندريس أوريبي، لينتهي اللقاء بفوز كولومبيا على أوروجواي بنتيجة 1-0.

منتخب كولومبيا يتأهل لنهائي كوبا أمريكا 2024

وبذلك، تأهل منتخب كولومبيا إلى نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024 على حساب أوروجواي، ليضرب موعدًا مع الأرجنتين في المباراة النهائية.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.