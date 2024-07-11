كوبا أمريكا 2024| هدف وطرد في الشوط الأول من مباراة أوروجواي وكولومبيا

تقدم منتخب كولومبيا على أوروجواي بهدف للا شئ، خلال الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب بنك أوف أمريكا ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024.

سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول منذ البداية، بعد محاولات من لاعبي المنتخبين لهز الشباك.

مباراة أوروجواي ضد كولومبيا

وشهد الشوط الأول تدخلات عنيفة بين لاعبي منتخبي أوروجواي وكولومبيا، ليشهر حكم اللقاء البطاقتين الصفراوتين في وجه نيكولاس دي لا كروز ودانيال مونيوث في الدقيقتين 26 و31، قبل أن يحصل الأخير على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 45+1، ومن ثم البطاقة الحمراء، ليكمل المنتخب الكولومبي اللقاء بنقص عددي.

وأجرى مارسيلو بيلسا مدرب منتخب أوروجواي تغييرًا اضطراريًا بالدفع باللاعب جييرمو فاريلا بدلًا من رودريجو بينتانكور الذي أصيب وغادر ملعب المباراة في الدقيقة 34.

وجاء هدف المباراة الأول عن طريق جيفرسون ليرما في الدقيقة 39 بكرة رأسية، استقبلها من ركلة ركنية نفذها خاميس رودريجيز، ليتقدم منتخب كولومبيا على أوروجواي بهدف للا شئ في أول 45 دقيقة من نصف النهائي الثاني لبطولة كوبا أمريكا 2024.

عبر منتخب أوروجواي إلى نصف النهائي، بعد فوزه على البرازيل بركلات الترجيح، بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

بينما اكتسح منتخب كولومبيا، بنما بخماسية نظيفة، في دور ربع النهائي، ليتأهل إلى قبل نهائي كوبا أمريكا 2024.

ويواجه الفائز من مباراة كولومبيا ضد أوروجواي، الأرجنتين في نهائي النسخة 48 من بطولة كوبا أمريكا.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.