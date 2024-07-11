قصف مدفعي إسرائيلي على حي الصبرة جنوب مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الخميس، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي نفذت قصفا على حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

كما شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، غارة عنيفة على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس في قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ومنذ قليل، أعلن الدفاع المدني الفلسطيني، أن طواقمه تمكنت من انتشال جثامين شهداء في منطقة تل السلطان برفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفا على أماكن متفرقة في قطاع غزة، وقامت بنسف مباني سكنية وسط مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عصيرة الشمالية بنابلس وبلدتي عتيل وزيتا شمال طولكرم، واعتقلت قوات الاحتلال والد ووالدة شاب فلسطيني يبحث عنه جيش الاحتلال للضغط عليه تسليم نفسه، خلال اقتحام مدينة قلقيلية.