يورو 2024.. موعد مباراة النهائي بين إسبانيا ضد إنجلترا والقنوات الناقلة

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة نهائي يورو 2024، التي تجمع منتخب إسبانيا ضد إنجلترا على الملعب الأولمبي في برلين.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الماضي حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.

تأهل منتخب إسبانيا إلى نهائي بطولة يورو 2024، بعدما فاز على فرنسا بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي.

أما منتخب إنجلترا تخطى هولندا في الدور نصف النهائي، بالفوز عليه بنتيجة 2-1، ليبلغ المباراة النهائية من بطولة كأس أمم أوروبا للمرة الثانية على التوالي.

واقتربت بطولة يورو 2024 من مشهد النهاية، حيث لم يفصل عنه سوى مباراة وحيدة تجمع منتخب إسبانيا ضد إنجلترا.

ويحصل المنتخب الحاصل على لقب بطولة يورو 2024 على 28.25 مليون يورو، حال فوزه بجميع المباريات التي خاضها.

ولكن من المقرر، أن يحصل البطل على 8 ملايين يورو، بينما الوصيف يحصل على 5 ملايين يورو، وذلك بجانب مشاركة كل منتخب في جميع أدوار البطولة.

موعد نهائي يورو 2024 بين إسبانيا ضد إنجلترا

وحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» موعد مباراة نهائي يورو 2024، لتقام بين إسبانيا ضد إنجلترا، يوم الأحد المقبل الموافق 14 يوليو الجاري، وتنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة للمباراة النهائية من يورو 2024

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الحقوق الحصرية لبث مباريات يورو 2024 في منطقة الشرق الأوسط.

وقررت الشبكة القطرية، إذاعة مباراة نهائي يورو 2024 بين إسبانيا ضد إنجلترا، عبر قناتي beIN Sports Max 1 وbeIN Sports Max 2.