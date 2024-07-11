قوات الاحتلال تنسف مباني سكنية وسط مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قامت بنسف مباني سكنية وسط مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

ومنذ قليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عصيرة الشمالية بنابلس وبلدتي عتيل وزيتا شمال طولكرم، واعتقلت قوات الاحتلال والد ووالدة شاب فلسطيني يبحث عنه جيش الاحتلال للضغط عليه تسليم نفسه، خلال اقتحام مدينة قلقيلية.

نشب حريق في منزل بالمخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة، بعد إلقاء طائرة مسيرة للاحتلال مواد مشتعلة عليه.

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني، أن طواقمه تمكنت من انتشال جثامين شهداء في منطقة تل السلطان برفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات استهدفت الطوابق العلوية من مباني وأبراج سكنية في محيط الجامعات وأنصار غرب غزة.