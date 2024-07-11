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الخميس 11 يوليو 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بكين تعارض استخدام الناتو لقضايا البؤر الساخنة الإقليمية لتشويه صورة الصين

السفارة الصينية في
السفارة الصينية في واشنطن
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قالت السفارة الصينية في واشنطن، اليوم الخميس، إن بكين تعارض بشدة استخدام الناتو لقضايا البؤر الساخنة الإقليمية لتشويه صورة الصين.

وقال المتحدث باسم السفارة الصينية ليو بينغيو في بيان لـوكالة "سبوتنيك": "تعارض الصين بشدة استخدام الناتو لقضايا البؤر الساخنة الإقليمية لتشويه صورة الصين والتحريض على 'حرب باردة جديدة'".

ودعت السفارة الناتو إلى التوقف فورًا عن توجيه اتهامات لا أساس لها والتصريحات الاستفزازية ضد الصين، والتركيز بدلًا من ذلك على اتخاذ إجراءات من شأنها تحسين الأمن الدولي.

في وقت سابق، أصدر الناتو إعلانًا مشتركًا أشار لأول مرة إلى الصين كتهديد للأمن الأوروبي الأطلسي بسبب جهودها الأخيرة في التحديث عبر مجموعة من القطاعات.

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