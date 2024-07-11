ارتفاع أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم الخميس 11 يوليو 2024

ارتفعت أسعار الذهب في محلات وأسواق الصاغة المصرية ، مستهل تداولات اليوم الخميس 11 يوليو 2024، ارتفاعاً ملحوظاً ، متأثرة بارتفاع أسعاره في البورصات العالمية .

حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - “أكثر الأعيرة تداولاً وإقبالا في محلات الصاغة بمصر” نحو 3225 جنيها للبيع، و3205 جنيهات للشراء بدون مصنعية.

في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 “ أغلى واعلي الأعيرة تداولا في سوق الصاغة بمصر بدون مصنعية” نحو 3685.75 جنيه للبيع، و3662.75 جنيه للشراء.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر إلى نحو 3357.5 جنيه للشراء، و3378.5 جنيه للبيع.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 “الأوسط بين الأعيرة الذهبية ” إلى حوالي 2764.25 جنيه للبيع و2747.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 حوالي 2150 جنيها للبيع و 2136.75 جنيه للشراء.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في مصر 1831.5 جنيه للشراء، مقابل نحو 1842.75 جنيه للبيع .

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 9 بداية تعاملات اليوم في مصر حوالي 1373.5 جنيه للشراء، و نحو 1382.75 جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الذهب “ و يزن حوالي 8 جرامات من الذهب ” لحوالي 25800 جنيه للبيع و 25640 جنيها للشراء، مرتفعا بنحو 40 جنيها عن أسعار إغلاق الأمس.

عالميا ، سجلت سعر اونصة الذهب في البورصات العالمية حوالي 2372.38 دولارا للبيع وحوالي 2372.11 دولارا للشراء.

جدير بالذكر أنه تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعي و الدمغة ، من محل صاغة لآخر، و من منطقة لأخرى ، و من محافظة لأخرى، ويتراوح متوسط سعر المصنعية و الدمغة في محلات الصاغة بين 30 و 65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و 10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.