ضخ دماء جديدة.. حركة تغييرات كبيرة في قطاعات وزارة الشباب والرياضة

حالة من الترقب بين القيادات داخل وزارة الشباب والرياضة بعد الأنباء التي ترددت مؤخرًا بإجراء تغيرات كبيرة بين قيادات الوزارة عقب استمرار الدكتور أشرف صبحي على رأس حقيبة الشباب والرياضة في الحكومة الجديدة.

وكشف مصدر خاص أن الدكتور أشرف صبحي ينوي إجراء حركة تغييرات واسعة داخل الوزارة وضخ دماء جديدة تتناسب مع المرحلة الجديدة وفق توجيهات القيادة السياسية للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ«البوابة» أن المرحلة الأولى من التغييرات تشمل الإدارة المركزية للاستثمار الرياضي وعددا من الإدارات الأخرى فى مع هيكلة قطاع الشباب داخل الوزارة بالإضافة إلي تغييرات فى مساعدي الوزير ومستشاري الوزير فى ظل عدم تقديم الإضافة الكبيرة للمتواجدين حاليًا منذ أن تم إسناد المهمة إليهم.

وأشار المصدر إلى أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي يطلع حاليا علي كل الملفات والأسماء المطروحة قبل الإعلان الرسمي عن التغييرات المرتقبة.

ومن جانبه كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن العمل مستمر داخل وزارة الشباب والرياضة في إطار خطة التطوير الشامل في منظومة الشباب والرياضة، وفق رؤية الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي ظل الدعم الكبير غير المحدود للوزارة، وتلبية كل احتياجاتها خلال الفترة الماضية.

وأضاف وزير الرياضة فى تصريحات خاصة لـ«البوابة» إلى الدعم غير المحدود من الرئيس السيسي لقطاعي الشباب والرياضة، وحرصه على التوجيه الدائم بتوفير كل متطلبات النجاح، وهو ما تحقق بالفعل في ظل دعمه للرياضة من خلال دعم أبطالنا ومساندتهم وتشجيعهم في المنافسات المختلفة، التي بثت روح الإصرار والعزيمة في نفوسهم لتحقيق الأفضل دائما.

وشدد وزير الشباب على أهمية الاستمرار في كل الخطط الخاصة بتحقيق طموحات وآمال الشعب المصري، من خلال المشروعات المتنوعة التي تنفذها الوزارة بشكل مستمر، وبرامج مختلفة لخدمة واستغلال قدرات شبابنا واستثمار طاقاته الكبرى لخدمة وطننا.

وقال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، إن الوزارة مستمرة في أنشطتها ومشروعاتها وبرامجها وتحسين البنية التحتية الرياضية، وتطوير مراكز الشباب، والمدن الرياضية والشبابية المتكاملة، ومراكز الابتكار، بجانب خطط الوعي المرتبطة بجهود الدولة في ملف بناء الإنسان المصري، والتنمية الفكرية والثقافية، التي حولت مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية، قادرة على تقديم الدعم والرعاية للنشء والشباب في مختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى برامج التأهيل لسوق العمل والتعاون مع مختلف الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف.

وأشار وزير الشباب إلى المضي قدما لخدمة قضايا الوطن وتحقيق أهداف الدولة ومصالحها العليا في إطار خطط الجمهورية الجديدة التي أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي ووضعت مصر في مكانة مرموقة بين دول العالم.

واختتم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بأن ثقة القيادة السياسية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية كبيرة تتطلب العمل والجهد الكبير من أجل خدمة "بلدنا الحبيبة"، متوجها بالشكر والتقدير للقيادة السياسية بعد تجديد الثقة خلال تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي الذي وافق عليه مجلس النواب.