تراجع أسعار صرف الدولار بداية تعاملات اليوم الخميس 11 يوليو 2024

تراجعت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الخميس 11 يوليو 2024 تراجعا طفيفا، في كل البنوك الحكومية والتجارية ومكاتب الصرافة العاملة في السوق المصرفي المصر ي ، بحسب آخر تحديث لنشرة البنك المركزي المصري.

وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي نحو 47.95 جنيه للشراء ، ونحو 48.08 جنيه للبيع .

فيما وصل في البنك الأهلي المصري إلى 47.95 جنيه للشراء ، ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 48.05 جنيه.

وفي بنك مصر، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 47.95 جنيه للشراء ، ونحو 48.05 جنيه للبيع .

كما سجل سعر صرف الدولار اليوم في بنك البركة مصر نحو 47.95 جنيه للشراء ، ونحو 48.05 جنيه للبيع .

وبالنسبة لسعر الدولار في بنك قناة السويس، سجل سعر شراء الدولار في بنك قناة السويس نحو 47.95 جنيه ، فيما سجل سعر بيع الدولار في بنك قناة السويس نحو 48.05 جنيه.

وبلغ الدولار مقابل الجنيه المصري بداية اليوم الخميس اليوم في بنك الإسكندرية نحو 47.95 جنيه للشراء ، ونحو 48.05 جنيه.

وفي المصرف المتحد وصل سعر الدولار اليوم إلى 47.95 جنيه للشراء ، ونحو 48.05 جنيه للبيع .

كما سجل سعر شراء الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 48.15 جنيه ، بينما بلغ سعر بيع الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 48.25 جنيه.

ووصل سعر صرف الدولار في بنك Cib نحو 47.95 جنيه للشراء ، ونحو 48.05 جنيه للبيع.

وعن سعر الدولار اليوم في السوق الموازي للعملات ، سجل سعر شراء الدولار في السوق السوداء نحو 47.90 جنيه ، ونحو 48.05 جنيه للبيع.