فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية وبلدة زيتا شمال طولكرم

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، بأن قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية وبلدة زيتا شمال طولكرم بالضفة الغربية.

ومساء أمس الأربعاء، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة البيرة. وفقا لوكاة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأفادت ـ"وفا"، إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت وسط مدينة البيرة وحيي "جبل الطويل" و"سطح مرحبا" في المدينة، دون أن ترد أنباء عن وقوع اعتقالات.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها وانتهاكاتها واقتحاماتها المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.