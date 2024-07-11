كوبا أمريكا 2024| تشكيل منتخب كولومبيا لمواجهة أوروجواي في نصف النهائي

أعلن الأرجنتيني نيستور لورينزو، المدير الفني لمنتخب كولومبيا، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة أوروجواي، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024.

يواجه منتخب كولومبيا، اليوم الخميس، أوروجواي على ملعب بنك أوف أمريكا، في لقاء ينطلق في الثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة.

يقود خاميس رودريجيز تشكيل منتخب كولومبيا أمام أوروجواي، رفقة لويس دياز جناح ليفربول الإنجليزي.

اكتسح منتخب كولومبيا، بنما بخماسية نظيفة، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024.

بينما عبر منتخب أوروجواي إلى قبل النهائي، بعد فوزه على البرازيل بركلات الترجيح، بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

ويواجه الفائز من مباراة كولومبيا ضد أوروجواي، الأرجنتين في نهائي النسخة 48 من بطولة كوبا أمريكا.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.

تشكيل منتخب كولومبيا لمواجهة أوروجواي في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024

حراسة المرمى: فرجاس

خط الدفاع: مونيوث - دافيسون سانشيز - كويستا - موخيكا

خط الوسط: ريوس - ليرما - خاميس رودريجيز

وفي الهجوم: لويس دياز - كوردوبا - أرياس.